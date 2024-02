Renata Heilborn fala em 'dias ruins' após traição e divórcio de Courrege

A jornalista Renata Heilborn faz novo desabafo após afirmar que foi traída pelo ex-marido, o repórter da Globo Marcelo Courrege, e pela madrinha de casamento dos dois, Carol Barcellos, também Globo.

No Instagram, a jornalista diz estar passando por momentos de "altos e baixos" desde a separação polêmica. "Estou bem! Dias bons e dias ruins, como todo mundo. Mas os últimos foram mais difíceis. Já pensou ter que reviver certas dores de novo? E de novo?".

Agora estou tirando uns momentos para mim, porque, na minha confusão, a gente não consegue nem se ouvir direito. Preciso retornar para o pondo de onde eu estava. E vai rolar, está tudo certo. Ah! O coração segue batendo. Por enquanto, só na função de aguentar meu ritmo mesmo.

Renata também foi elogiada por internautas pela energia que passa, mesmo em momentos tensos. "Confesso para você que nem eu sei de onde vem essa energia. Mas, segundo a minha avó, é desde que nascemos. Meu tesão pela vida bate todo o resto", afirma.

Em meio às perguntas que seus seguidores fizeram, a jornalista disse que ainda acredita em amizade: "Como não acreditar, gente?! Se hoje eu estou aqui, se eu estou feliz, se eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida, também é por causa dos meus amigos."

Quando estava difícil até de respirar, foram os meus amigos que não saíram do meu lado nem por um segundo, se revezando entre visitas e mensagens de WhatsApp, ligações de FaceTime, para ter certeza que tudo ia ficar bem. Foram eles que seguraram a minha barra, que 'trabalharam' incessantemente para que eu relembrasse todos os dias que ter amigo é a melhor coisa do mundo. E que valia a pena. Eles fazem isso até hoje. Eu e minhas amigas falamos muito umas para as outras que alma gêmea mesmo somos nós. E eu tenho certeza disso. Conexões de verdade nem sempre precisam de tempo, precisam de corações abertos. E parece que nos últimos tempos virou missão até do Universo, porque só aparece gente especial no meu caminho. A vida é feita para ser compartilhada, amigos. E não é por causa de uma pessoa que eu deixei de acreditar nisso. Meus amigos são a melhor coisa que eu tenho.

E como seguir em frente em meio a momentos tão turbulentos? Nem ela sabe. "Seria tão bom se tivesse uma receita mágica, mas não tem. Volta e meia a vida embola mesmo e a gente precisa enfrentar situações difíceis. Eu tenho muita sorte de ter uma rede de apoio muito enorme. Minha família é incrível, meus amigos estão sempre por perto e eu faço terapia. Sem terapia, não dá. Não dá mesmo", reforça.

E eu não coloco nenhum sentimento para debaixo do tapete. Deixo eles virem e sinto até a raiz, para que eles possam seguir e me deixar seguir também. Autoconhecimento é o nosso maior aliado.

Renata também recebeu uma cantada durante a "conversa" com os seguidores, que fazia referência à suposta traição de Marcelo e Carol. "Casa comigo? Não haverá madrinhas", escreveu o internauta. "Pqp, eu ri. Desculpa, Deus", respondeu a jornalista.

Heilborn afirmou que foi traída pelo ex-marido e pela madrinha de casamento deles logo após o novo casal assumir seu romance na Sapucaí, no domingo de Carnaval. Após a exposição via rede social, Carol Barcellos afirmou, ao colunista Léo Dias: "A historia não é essa [...] Muitas mentiras, triste".