'Renascer': quem mandou Damião matar Zé Inocêncio?

Em "Renascer", Damião (Xamã) chegou à fazenda Jequitibá com um objetivo: matar José Inocêncio (Marcos Palmeira). Ele chegou de mansinho, mas logo conquistou a atenção de João Pedro (Juan Paiva), um dos filhos do coronel.

Mas, afinal, quem contratou Damião para mater Zé Inocêncio? O coronel Egídio (Vladimir Brichta), antigo rival do rei do cacau. O personagem de Brichta é filho do coronel Firmino, que morreu em uma emboscada. Na segunda fase, ele atormenta a vida de Inocêncio e tenta roubar suas terras, incluindo tocaias para matá-lo.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) em "Renascer" Imagem: Reprodução/Globo

Damião consegue matar José Inocêncio?

No capítulo de hoje, o produtor de cacau m anda João Pedro se livrar de Damião e demiti-lo, mas o rapaz enfrenta o pai e contrata o pistoleiro para cuidar de suas terras. Ainda hoje, o personagem de Xamã demonstra interesse por Ritinha.

Com o tempo, Damião acaba mudando de ideia e desiste de assassinar o produtor de cacau. Ele se sente acolhido pela família de Zé Inocêncio e pelos demais funcionários.

Em cenas que vão ao ar ainda nesta semana, Damião e Ritinha se beijam. A filha de Inácia (Edvana Carvalho) confessa a Morena que ficou bastante mexida com a chegada do rapaz misterioso à fazenda.

No entanto, em capítulos futuros, Damião vai se apaixonar por outra mulher e viverá um romance tórrido. Ele perderá o rumo quando Eliana (Sophie Charlotte) chegar à fazenda. Ela, que já será ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas), vai ter cenas quentes com o funcionário do ex-sogro.

