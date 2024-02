Primogênito de Luana Piovani vai morar com o pai, Pedro Scooby, no Brasil

Luana Piovani contou que o filho mais velho, Dom, decidiu morar no Brasil com o pai, Pedro Scooby.

O que aconteceu

A atriz mora em Portugal e decidiu realizar o desejo do menino de 12 anos de mudar de país. "O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo. Tomei a decisão que ele viria no começo do ano passado. Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho", admite.

Dom já havia manifestado vontade de morar com o surfista. "Ele está com 12 anos e está muito querendo viver uma experiência que o pai quer muito que ele viva. Cabe a mim dar a chance para que eles vivam. Ele está indo para a casa do pai dele. Tem teto, comida, escola, irmão, amor e não estou fazendo nada de errado. Talvez a felicidade dele esteja na casa do pai", analisa, então.