Planeta dos Macacos: Entenda final do filme e compare com a versão original

Exibido no 'Corujão' de hoje, o filme 'Planeta dos Macacos' foi lançado em 2001 e dirigido por Tim Burton. Muitas pessoas, no entanto, não sabem que a produção é um remake do filme de mesmo nome e lançado em 1968. A semelhança entre eles é grande, o que muda é plot twist poderoso entre os dois filmes.

A diferença entre eles

No primeiro filme, dirigido por Franklin J. Schaffner, baseado no livro homônimo de Pierre Boulle, os três astronautas vão parar em um planeta aonde os macacos têm comportamento de humanos e os humanos são selvagens.

Eles conseguem fugir das garras do vilão Doutor Zaius e na fuga descobrem a Estátua da Liberdade caída na praia. Eles percebem então que nunca deixaram a Terra, mas na verdade, foram para uma versão dela do futuro.

Planeta dos Macacos 1968 Imagem: Divulgação

Já no remake lançado em 2001, que conta no elenco com os atores Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter e Tim Roth, a história toda se assemelha bastante. O que não agradou os fãs da versão original foi justamente a mudança do final.

Dessa vez, os astronautas conseguem regressar a Terra, mas ao aterrissarem, eles dão de cara com a estátua de Abraham Lincoln em Washington, capital dos Estados Unidos. O presidente, porém, está com o rosto de um macaco, ou seja, o planeta foi dominado pelos chimpanzés.