Placebo veta pista premium em show em São Paulo e anuncia banda de abertura

A dupla inglesa Placebo vetou a venda de ingressos para pista premium, aquela mais cara e com espaço exclusivo bem na frente do palco, no show único que faz em São Paulo no dia 17 de março.

Assim, haverá apenas um espaço para o público neste setor para a apresentação da dupla, formada pelo vocalista e guitarrista Brian Molko e pelo baixista Stefan Olsdal. Ingressos de pista meia-entrada já estão esgotados, mas ainda há à venda pista inteira e pista meia-idoso; entradas para mezanino e camarotes também estão esgotadas.

Como atração de abertura, foi confirmado o show da dupla inglesa Big Special. Ela foi formada por Joe Hicklin e Callum Moloney logo após o fim da pandemia de covid-19, e o som e as letras combinam bem com a temática muitas vezes sombria mas direta e franca do Placebo.

"Não somos uma daquelas bandas que lida com falsas esperanças. A gente só quer fazer algo puro, honesto, com coração verdadeiro", explica o vocalista Joe Hicklin, que deve antecipar em São Paulo faixas do álbum de estreia do Big Special, 'Postindustrial Hometown Blues', com lançamento previsto para 10 de maio.

Joe Hicklin e Callum Moloney, do Big Special, se apresentam em julho de 2023, em Londres, Inglaterra; dupla abre shows do Placebo em São Paulo Imagem: Burak Cingi/Redferns/Getty Images

Placebo

Quando: 17/3, às 18h50 (Big Special) e às 20h (Placebo)

Onde: Espaço Unimed (r. Tagipuru, 795, São Paulo, SP)

Quanto: R$ 250 (meia idoso) e R$ 500 (inteira)

Classificação: menores de 18 anos, desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais

Ingressos à venda pelo site da Ticket360