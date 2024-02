'Naruto' e mais: como o universo dos ninjas é abordado na cultura pop

Considerado um dos principais mangás de todos os tempos, "Naruto" ajudou a popularizar o universo dos ninjas na cultura pop. A história do jovem Naruto Uzumaki cruzou o oceano e fez do personagem um ídolo para além do sucesso no Japão.

Embora esteja longe de ser a primeira obra sobre ninjas, Naruto ganhou o mundo e tornou-se referência neste universo. Na última semana, a Netflix lançou "House of Ninjas", série live-action que também explora este conceito, e as comparações entre as produções logo chegaram às redes sociais.

Abaixo, confira como o universo dos ninjas é abordado em obras da cultura pop:

Naruto

"Naruto" é um dos mangás e animes mais importantes do Japão. Entre fãs deste formato, ele é considerado um dos três "pilares", ao lado de "Dragon Ball" e "One Piece".

A trama conta a história de Naruto Uzumaki, órfão de 12 anos que cresceu renegado pelos habitantes de sua terra natal, a Vila Oculta da Folha. Ao nascer, ele foi escolhido para carregar a temível criatura conhecida como Raposa de Nove Caudas, que no passado quase destruiu toda a cidade.

No universo de Naruto, crianças de diversos clãs são treinadas desde a infância na arte ninja. Além de aprender a manusear armas como kunais, bombas e katanas, os jovens também aprendem os famosos ninjutsus, uma técnica que usa Chakra (espécie de energia vital) para lançar ataques poderosos.

No início da trama, Naruto e outros personagens exploram mais os combates corpo a corpo com armas e artes marciais. Conforme a história avança, o uso de ninjutsus torna-se cada vez mais importante e afasta a obra do "mundo real", abraçando o seu lado "fantástico".

Imagem divulgação do anime "Naruto" Imagem: Pierrot/Divulgação

House of Ninjas

"House of Ninjas" estreou na Netflix e logo apareceu entre as séries mais vistas da plataforma. Diferentemente de "Naruto", cuja história se passa em um universo sem as amarras da vida real, a produção live-action explora o universo ninja no mundo contemporâneo.

A trama conta a história da família Tawara, tradicional clã ninja que foi obrigado a se esconder após uma perda trágica. Neste mundo, os ninjas servem como soldados secretos que usam suas habilidades para defender a população, e, também, para o crime.

Kento Kaku em cena de "House of Ninja" Imagem: Netflix/Divulgação

As Tartarugas Ninja

Fenômeno dos quadrinhos e da TV, "As Tartarugas Ninja" é um dos principais expoentes do universo ninja fora do Japão. Embora esteja enraizada na cultura norte-americana, a obra fez com que crianças e adolescentes se apaixonassem por histórias de artes marciais nos anos 1980 e 1990.

Na trama, quatro jovens tartarugas foram alterados com um líquido misterioso que as transformou em criaturas humanoides com a capacidade de raciocinar e lutar. Batizadas de Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo, elas formam um quarteto que defendem a população contra as forças do mal.

Em suas várias adaptações, "As Tartarugas Ninja" pouco explora o conceito dos ninjas apresentados pelos japoneses. Seja em histórias com mais humor ou drama, o quarteto protagoniza histórias voltadas para a ficção científica, com monstros mutantes e cibernéticos sendo seus principais antagonistas.

Cena do filme "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante" Imagem: Paramount/Divulgação

Ninja Kamui

Outro representante dos animes, "Ninja Kamui" é uma obra atual que vem ganhando destaque entre os fãs de cultura pop. Atualmente em exibição na HBO Max, a história também explora o universo ninja no mundo contemporâneo, característica que a aproxima mais de "House of Ninjas" do que de "Naruto".

Na trama, Joe Higan é um ex-membro de um clã ninja que decidiu abandonar seu passado e se mudar com a família para a zona rural dos Estados Unidos. No entanto, sua antiga organização não perdoa sua escolha e decide matá-lo com sua família, dando início a uma história violenta de vingança.

Situada nos dias atuais, "Ninja Kamui" abraça vários aspectos do mundo contemporâneo, como a presença do crime organizado e do FBI. Em sua jornada, Higan usa suas habilidades para enfrentar ninjas de clãs rivais, além de assassinos armados e até ciborgues.