Emprego dos sonhos? Museu londrino quer contratar superfã de Taylor Swift

Atenção, superfãs de Taylor Swift: o emprego dos sonhos está disponível.

O museu britânico V&A está buscando um conselheiro ou conselheiro que seja grande fã da cantora, sendo este apenas um dos vários cargos que a instituição está criando para ajudar a equipe de curadoria a conhecer melhor assuntos considerados de nicho e tendências culturais.

O museu, que fica em Londres, anunciou nesta sexta-feira (23) que quer conversar com "swifities" antes de a estrela norte-americana pisar no continente para a perna europeia da turnê, e busca "informações sobre a cultura e o artesanato de cartazes, pulseiras da amizade e recordações de Taylor Swift".

Os fãs da cantora são conhecidos por usarem "pulseiras da amizade" durante os seus shows.

Outros empregos de conselheiro superfã que o museu está oferecendo incluem vagas para amantes de emojis e itens como calçados Crocs. As oportunidades são para meio período ou trabalho intermitente, de acordo com o website do museu, que já contratou fãs de LEGO, Pokémon e Toby Jugs no passado.

Como parte do trabalho, os contratados se encontrarão com a equipe de curadoria do museu para compartilhar os seus conhecimentos.

A casa afirmou que as vagas são "parte de um esforço para implementar maior conhecimento de curadoria dentro das paredes do museu e trazer expertise popular a nichos culturais altamente específicos".