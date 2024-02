Jojo deixa carro de R$ 250 mil para ex após término: 'Presente é presente'

Jojo Todynho confirmou que o carro de R$ 250 mil que ela deu ao então namorado, Renato Santiago, ficou para ele após o término do casal.

O que aconteceu

Jojo Todynho disse que o carro de R$ 250 mil que ela deu para Renato Santiago ficou com ele após o rompimento. "Presente é presente, assim como eu dei silicone para a minha amiga, assim como eu presenteio várias pessoas na minha vida", afirmou ela ao programa Mulheres (TV Gazeta).

Eu acho que, o primeiro de tudo na vida é se existe amizade, outra coisa, vocês gostam tanto de falar besteira, vocês adoram falar besteira da vida dos outros e inventar também.

Jojo Todynho

A cantora também desmentiu os boatos de que teria sido traída. "Graças a Deus não fui corna, mas se fosse também, vocês não têm nada a ver com isso, a minha vida não interessa a vocês. A púbica sim, o que eu falo, o que eu publico nas minhas redes sociais, mas o que acontece nos meus bastidores, só diz respeito a mim".

Jojo e Renato estavam juntos desde maio de 2023. A primeira aparição pública do ex-casal foi em junho, no Dia dos Namorados. O anúncio do término aconteceu nesta sexta-feira pelas redes sociais da cantora. "Vida pessoal é só minha e a gente aprende com o decorrer da vida que não temos que ficar falando da nossa vida pessoal", disparou ela.