Ivete Sangalo é internada com pneumonia após maratona carnavalesca

Ivete Sangalo revelou na noite desta quinta-feira, 22, que precisou ser internada em um hospital em Salvador após receber o diagnóstico de pneumonia. A cantora falou sobre seu estado de saúde nas redes sociais.

Devido a doença, a artista comunicou que não poderá participar do Navio da Xuxa, que começou nesta terça e vai até a próxima segunda, 26. Em publicação no Instagram, ela escreveu: "antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem. Essa semana, terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça feira, não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva".

"Hoje, a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: Pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor. Não poderei ir ao Navio da Xuxa, da minha amada Xuxa Meneghel, por razões evidentes. Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela, toda a equipe, todos os fãs que dividiriam essa alegria comigo", escreveu.

"Mandarei notícias, tá bem? Certa de que serão sempre as melhores, graças ao meu Deus maior. Amo vocês", concluiu a cantora.