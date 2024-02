Hebe Camargo: obras de arte avaliadas em R$ 627 mil vão a leilão

O acervo de obras de arte da apresentadora Hebe Camargo (1929-2012) vai a leilão no dia 4 de março.

Ao todo, considerando apenas os valores mínimos de cada obra, o acervo soma R$ 627 mil.

O que aconteceu

Catálogo do leiloeiro James Lisboa, em São Paulo, conta com 90 obras de mais de 50 artistas. "A importância da apresentadora é inquestionável", escreveu o leiloeiro, em publicação no Instagram.

Lances iniciais chegam a R$ 100 mil, de acordo com consulta realizada pela reportagem de Splash na manhã desta sexta-feira (23). Os valores são referentes a duas pinturas do artista Carlos Araújo.

Três obras feitas por Chico Anysio, humorista que morreu em 2012, também integram o acervo que será leiloado. As pinturas em questão são: "Paisagem Mineira", "Campos do Jordão" e "Praia Nordestina".

Bens deixados por Hebe

Mansão de Hebe Camargo, em São Paulo Imagem: Reprodução/ SBT/ Operação Mesquita/ YouTube/ Canal FELIPEH CAMPOS OFICIAL

A empresária Helena Caio, viúva de Claudio Pessutti, é uma das responsáveis por cuidar dos bens deixados por Hebe Camargo. Ela assumiu algumas das responsabilidades após a morte do marido, que era sobrinho e empresário da apresentadora. Claudio morreu em 2021 em decorrência da covid-19.

É Helena quem está cuidando da venda da mansão de R$ 30 milhões, em São Paulo. A casa com mais de 7 mil metros quadrados serviu de residência para o sobrinho de Hebe depois que a apresentadora morreu. Depois da morte de Pessutti, no entanto, Marcello Camargo — filho da famosa — e Helena decidiram colocar o imóvel à venda.

Os carros que pertenciam a apresentadora também foram vendidos. Com a morte de Pessutti, Helena e Marcello optaram por se desfazer dos veículos que estavam parados e demandavam muita manutenção. O filho de Hebe ficou apenas com um, na cor branca, e que já foi exibido em uma exposição em São Paulo.