Grupo feminino de K-pop TWICE mira o topo da Billboard

Por Hyonhee Shin e Minwoo Park

SEUL (Reuters) - Com um animado novo álbum sobre amor e amizade e uma turnê mundial em andamento, que passou recentemente pelo Brasil, o grupo feminino de K-pop TWICE está de olho em um novo recorde na parada principal da Billboard, disse o grupo à Reuters.

O grupo de nove integrantes ajudou a impulsionar o fenômeno global do K-pop desde sua estreia em 2015, impulsionada por músicas alegres e versos e coreografias cativantes.

O TWICE lançou seu álbum "With YOU-th", nesta sexta-feira, após o single em inglês "I Got You" no início do mês.

Em uma entrevista à Reuters, as membros do TWICE disseram que estavam felizes em se apresentar como um grupo depois de se concentrarem em atividades solo ou em subunidades no último ano.

O single pré-lançado, "I Got You", encabeçou a lista das músicas mais vendidas do iTunes em 41 regiões, informou a JYP Entertainment Corp, empresa que gerencia o TWICE, e o grupo almeja um lugar mais alto na lista principal da Billboard.

"Eu tenho um sonho. Ficarei muito feliz se conseguirmos uma pontuação alta na Billboard, mesmo que não seja a número 1", disse Chaeyoung.

O TWICE retomou sua quinta turnê mundial, apresentando-se em São Paulo e na Cidade do México neste mês e vai visitar Las Vegas em março. Em julho, as integrantes da banda se tornarão as primeiras artistas estrangeiras do sexo feminino a tocar no Nissan Stadium em Kanagawa, no Japão.

Como muitos outros grupos de K-pop, o TWICE enfrenta agendas apertadas e pressão do público, mas "deixar as coisas de lado" e a força como um grupo ajudaram suas integrantes a lidar com isso, afirmaram elas.

Jeongyeon também disse que fez aulas de boxe para relaxar.

"Você precisa aprender a confiar nas pessoas ao seu redor e a obter ajuda delas, e não fazer tudo sozinha", disse Mina.