Gracyanne Barbosa esclarece sobre gases após dizer que come 1.200 por mês

Gracyanne Barbosa, 40, comentou em suas redes sociais a repercussão sobre comer 1.200 ovos por mês e esclareceu dúvidas até sobre a produção de gases em seu corpo.

O que aconteceu

A musa fitness falou em seus stories sobre as recentes reportagens com relação a sua alimentação. Gracyanne, que confirmou consumir mais de mil ovos por mês, recebeu críticas do público questionando a veracidade da afirmação.

"Que bobeira. Eu vou inventar que como ovo para poder sair na mídia comendo ovo? Agrega muito na minha vida realmente", respondeu. "A digestão do ovo é maravilhosa para mim. Eu gosto do paladar do ovo."

Os comentários também indagavam sobre o funcionamento intestinal da esposa de Belo. Gracyanne elucidou, finalmente, que a alimentação saudável fez diferença em seu corpo. "Por incrível que pareça, também não me faz peidar, porque meu organismo já está acostumado. Quanto mais saudável você come, menos você tem flatulências."