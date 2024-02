Filme de despedida de 'Haikyu!!' faz sucesso estrondoso no Japão

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

O primeiro longa (de dois) adaptando o final de "Haikyu!!" foi lançado no Japão no último dia 16 de fevereiro e a bilheteria tem surpreendido. De acordo com as informações de bilheteria divulgadas, o filme faturou o equivalente a R$ 73 milhões de reais só nos três primeiros dias de exibição, se tornando o filme mais visto de 2024 até o momento.

Normalmente quando um anime tem sua conclusão lançada direto para cinema acaba sendo um indicativo que ele "não faturaria" se saísse em formato de anime para TV. O que aconteceu com "Haikyu!!" é a prova da força dos fãs e de como eles anseiam por acompanhar o desfecho da história de Hinatinha e os demais.

O clássico "Ore Monogatari: Minha História" ganhou um volume extra no Japão. O 14º tomo reunirá alguns capítulos adicionais desenhados por Kazune Kawahara em ocasiões especiais, uma espécie de continuação da obra. O título foi publicado no Brasil pela Panini em 13 volumes, mas a editora ainda não falou sobre os esforços para trazer também essa "continuação".

Capa da Shonen Jump com o mangá Ruri Dragon Imagem: Reprodução/Shueisha

O mangá "Ruri Dragon" está de volta à Shonen Jump. O mangá estava em hiato desde 2022, mas mesmo assim é um fenômeno. Seu único volume encadernado vendeu tanto quanto o de grandes séries renomadas, e também foi o mangá com mais visualizações na versão digital da revista.

Criado e desenhado por Masaoki Shindo, o mangá "Ruri Dragon" mostra a vida da adolescente Ruri, que acorda um dia e descobre que ganhou chifres de dragão. Mas esse é o menor problema dela, porque ela está passando por algo ainda mais complicado: a adolescência.

"Go Go Loser Ranger" e "A Concierge Pokémon" foram anúncios importantes nessa última semana. O primeiro é a adaptação para anime baseada no mangá de ação homônimo de Negi Haruba (da comédia romântica "As Quíntuplas"). A novidade é a data, sairá em abril, e a revelação da distribuição mundial pela Disney. Já o segundo anúncio é o da nova temporada de "A Concierge Pokémon", anime em stop-motion sucesso na Netflix.

Cena do anime A Place Further than Universe Imagem: Reprodução/Madhouse

Recomendação para o Fim de Semana: "A Place Further than the Universe". A adolescente Mari sonha em viver uma aventura, mas não sabe muito o que fazer. Ela então conhece Shirase, uma jovem que vem juntando dinheiro para poder viajar para a Antártida, tudo para encontrar sua mãe desaparecida. Elas fazem amizade com mais duas garotas e embarcam numa aventura ao lugar mais longe da Terra.

"A Place Further than the Universe" é muito especial. As protagonistas são muito carismáticas e você rapidamente se engaja no drama de viajar à Antártida. Essa produção do estúdio Madhouse sabe misturar bem momentos dramáticos e cenas engraçadas que dão um quentinho no coração, isso sem falar que a animação é linda demais. O anime tem 13 episódios e está disponível na Crunchyroll com legenda.