Fernanda cai no choro por perder prova no BBB 24: 'Precisava do dinheiro'

Fernanda acordou triste no BBB 24 (Globo) hoje (23) após perder a Prova do Líder do dia anterior, e desabafou com Rodriguinho.

O que aconteceu

Fernanda acordou e foi treinar na academia do BBB, onde começou a chorar sozinha. Alguns minutos depois, Rodriguinho chegou e perguntou o que havia acontecido.

"Fiquei pensando se fosse o Celo lá, meus filhos. E eu não consegui", disse, referindo-se à Prova do Líder do dia anterior, a qual ela terminou em segundo lugar, como dupla de Pitel.

"Você não tem que se culpar por isso", disse Rodriguinho. "Você tentou".

A sister disse que precisava do prêmio em dinheiro da prova, e Rodriguinho disse que o resultado não dependia só dela. "Pitel se esforçou até onde pode", afirmou.

"Você já venceu. Estão com medo de você", continuou o cantor, falando da visão que os brothers têm sobre ela. "O respeito que você ganhou nas ultimas semanas, ninguém ganhou. As pessoas estão até agora sem entender o que aconteceu".

A casa já percebeu que ficar atrás de você é perseguição Rodriguinho

Em seguida, os dois falaram sobre o cenário atual do jogo e a possibilidade de Lucas estar no Paredão.

A sister disse que também tem receio da escolha da liderança, que será de Beatriz, de quem ela é alvo, ou de Isabelle, quem ela considera "apática" e capaz de votar em quem ela convive lado a lado.

