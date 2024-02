Decisão por liderança será crucial para Isabelle e Beatriz: quem merece?

Vencedoras da Prova do Líder de ontem (22) no BBB 24 (Globo), Isabelle e Beatriz precisarão decidir quem ficará com os poderes do Líder na semana e, consequentemente, se posicionar no jogo.

No Central Splash de hoje (23), Chico Barney disse que essa é uma ótima chance de Isabelle abrir seu jogo, ainda desconhecido tanto para os brothers da casa, quanto para os espectadores.

"Isabelle não abrir mão da liderança já é uma posição que me fascina", avaliou Chico sobre os indícios que a sister tem dado desde que venceu a prova.

Lucas Pasin disse que assumir a liderança é necessário para que Isabelle saia do lugar de "planta favorita".

"As duas deveriam realmente brigar por essa liderança, que tira tanto Isabelle quanto beatriz de um lugar de 'planta'. Elas não são plantas, mas precisam ter uma movimentação mais clara. Beatriz, que está no ritmo das Fadas e sem enredo dela, e Isabelle, com seu favoritismo, mas sem tem feito grandes movimentações claras", avaliou.

