O que significa ser cisgênero, termo que Bolsonaro desconhecia

O ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu ficar em silêncio durante sua passagem pela Polícia Federal ontem (22) para prestar esclarecimentos a respeito da tentativa de golpe. Contudo, quando perguntado se era um homem cis, procedimento padrão antes do início de qualquer interrogatório, ele não soube responder.

A pergunta foi feita na hora do preenchimento da ficha do depoente, no mesmo momento em que a PF recolhe os dados pessoais da pessoa interrogada.

O ex-presidente desconhecia o significado de cisgênero, termo utilizado para pessoas que se identificam com o gênero atribuído no nascimento. Esse é o indivíduo que se apresenta ao mundo e se identifica com o seu gênero biológico, independentemente de sua orientação sexual.

Por exemplo, se for atribuído o sexo feminino ao nascer, usa nome feminino e se identifica como uma pessoa deste gênero, esta é uma mulher "cis".

Ou seja: se um homem nasceu e se identifica como homem, ele é cisgênero, mesmo que seja homossexual. Bolsonaro, como é um homem que tem atração por mulheres, é considerado cisgênero heterossexual.

A cisgeneridade tem a ver com essa compatibilidade entre o sexo biológico e sua identificação como pessoa.

Cisgênero e hétero significam a mesma coisa? A resposta é não. Uma pessoa cisgênero não implica necessariamente ser hétero. Um homem pode ter nascido com os órgãos sexuais masculinos, se identificar como homem, mas ter desejo sexual por outro homem, num perfil cisgênero. Ou seja, cisgêneros podem ser gay, bi, pan, assexual ou hétero.

E qual a diferença para transgêneros? Essa expressão é usada para as pessoas que assumem um gênero não correspondente ao sexo biológico, aquele atribuído ao nascer. Neste caso, encontram-se os transexuais e travestis.

O que significa o termo? O termo vem da química orgânica, onde está relacionado com a posição dos átomos, cis (padrão), trans (o que muda). As palavras têm origem no latim, cis em português é "da parte de cá" e trans "em frente de".

*Com informações de reportagem publicada em março de 2018.