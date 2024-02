Rodriguinho especula Paredão com Fernanda: 'Tenho certeza de que ele sai'

Rodriguinho apontou que MC Bin Laden pode sair do BBB 24 (Globo) se disputar um Paredão com Fernanda.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Rodriguinho especulou que MC Bin Laden pode sair se for para um Paredão com Fernanda: "Se você for com o Bin Laden, fica tranquila, que eu tenho certeza de que ele sai. Acho que ele sai. As coisas que ele fez são muito mais pesadas do que o que você fez esses dias. Está muito mais fresco. O que você não pode é perder a fé".

O cantor continuou: "Não posso ver você chorando por causa da Bia, com medo da Bia". Fernanda negou que estivesse com medo, mas pontuou que a sister a perseguia.

Para o famoso, ela está sendo perseguida pela casa: "Todo mundo já entendeu que estão te perseguindo...

Ainda, no desabafo, Rodriguinho revelou sua desconfiança com alguns participantes. Ele apontou que não confia em Isabelle nem em Giovanna, destacando que achava que ela poderia levar informações para Bin Laden.

Apesar disso, antes do 9º Paredão, o Camarote indicou que Fernanda poderia ser eliminada. "Eu também quero testar a Fernanda no Paredão. Ela está batendo muito na trave e a gente não sabe a real força. E se ela for e for embora? Aí o meu jogo não está tão certo quanto eu estou pensando", declarou a Bin Laden, que concordou.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o mais odiado pelo público? Resultado parcial Total de 8662 votos 21,85% Alane 3,47% Beatriz 12,62% Davi 26,22% Fernanda 3,63% Giovanna 0,90% Giovanna Pitel 0,70% Isabelle 0,85% Leidy Elen 1,43% Lucas Henrique 0,80% Matteus 1,52% MC Bin Laden 2,08% Michel 1,48% Raquele 16,72% Rodriguinho 2,54% Wanessa Camargo 3,19% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8662 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash