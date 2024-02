Fernanda sobre rival: 'Só vai sossegar quando cair no Paredão eu e ela'

Fernanda e Pitel analisaram as possibilidades de Paredão após a vitória de Beatriz e Isabelle na Prova do Líder do BBB 24 (Globo). A confeiteira salientou que é alvo da vendedora e ela só deve recalcular a rota quando as duas disputarem a berlinda juntas.

O que aconteceu

Pitel indicou que Lucas Henrique vai tentar escapar do Paredão: "Lucas também disse que ia tentar fazer uma movimentação para sair do Paredão porque se a liderança for compartilhada, talvez o nome em comum seja o dele".

Fernanda negou e apontou que ela está na mira: "Não acho não, acho que sou eu. Ela [Beatriz] encarna em mim de um jeito, nossa".

Após ouvir de Pitel que não faz nada para mudar a relação com a sister, a confeiteira continuou: "A questão não é essa. Não é se eu faço questão de mudar isso, é que ela não está aberta para novas opções nunca. Ninguém me atinge, ninguém me incomoda, só ela, ela, ela. Não preciso falar mais nada. Rodrigo com Davi Futebol Clube, ela sou eu Fernanda Futebol Clube".

Fernanda insistiu e opinou quando a rival vai deixar de mirá-la: "Ela nem se incomoda em avaliar outras pessoas. Ela só votou algumas vezes no Lucas porque o Lucas botou ela. Ela é muito assim, direcionada e aquilo para o resto da vida. Então já sei, não estou criticando, estou dizendo que já sei. E só vai sossegar quando cair no Paredão eu e ela".

