Pum vaginal? Apresentadoras 'desconhecem' ato e são criticadas: 'Fingindo'

Bela Gil causou polêmica ao falar sobre o "pum vaginal" - saída de ar que entra no canal vaginal durante o sexo ou outras atividades físicas.

O que aconteceu

No Saia Justa (GNT), a chef de cozinha falava sobre a naturalização do ato, no entanto, as apresentadoras Astrid Fontenelle, Gabriela Prioli e Larissa Luz, além da convidada Angélica, se mostraram em choque.

"'Pum vaginal' é aquela questão que pode acontecer tanto na aula de yoga como quando você faz um sexo mais acrobático, uma [posição de] halasana. Entra ar nela [vagina] e, quando sai, faz barulho. Quando eu transo com a perna pra cima, normalmente acontece isso", contou Bela, enquanto as outras mulheres se mostravam confusas, riam ou faziam expressões como se estivessem se esforçando para entender o assunto.

Muitas se sentiram acolhidas por Bela:

Mas outros não ficaram convencidos com a surpresa das "Saias":

Afinal, não é algo tão incomum:

E não acontece só em posições "diferentonas":

Teve quem apontou que essa reação pode ser fruto de anos de repressão da sexualidade feminina:

Existe até palavra para definir o ato em inglês:

E há quem diga que em português também:

Será que quem nunca viveu um "pum vaginal" precisa se atualizar na cama?