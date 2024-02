Após pedido de Rebeca, Miguel se coloca em risco em 'Fuzuê'

Nos próximos capítulos da novela "Fuzuê" (Globo), Miguel (Nicolas Prattes) aceita um pedido de Rebeca (Vitória Strada) e se coloca em risco no meio de uma investigação da Polícia Federal.

Tudo começa quando a delegada solicita auxilio do namorado de Luna (Giovana Cordeiro). "Miguel, meu chefe aprovou a minha estratégia de investigação e agora, mais do que nunca, nós precisamos de você!", fala.

Ela pede que Miguel coloque uma escuta no quarto de César Montebello (Leopoldo Pacheco). "Como eu posso ajudar?", pergunta ele. "Você topa plantar uma escuta no hotel do César?", questiona a mulher.

Correndo risco de ser descoberto pelo vilão, o filho de Nero (Edson Celulari) vai ao seu encontro. "Você me pegou de saída. Tenho um compromisso urgente", conta o pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

O advogado insiste e consegue cumprir sua missão. "Vai ser rápido. Eu quero falar com você...sobre o testamento da Maria", diz ele, entrando no quarto do bandido e colocando a escuta.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.