Andressa Urach mostra melhorias que fez em sua casa: 'Com muito sacrifício'

A atriz Andressa Urach usou as redes sociais para mostrar o novo ambiente da casa em que mora, em Porto Alegre (RS).

O que aconteceu

Andressa Urach deu um "up" no visual de sua casa, com novos móveis e cores. "Quero mostrar para vocês a minha sala. Comprei um vaso novo, mandei fazer móveis novos sob medida e mandei trocar o tecido do meu sofá. Ele estava meio estranho e coloquei essa cor verde que gosto", contou a atriz pornô, em stories no Instagram.

Andressa também mostrou uma área de lazer completa, com churrasqueira, piscina e hidromassagem. A atriz relembrou também da origem humilde. "Lembrando que vim da comunidade! Nunca ganhei nada de ninguém! Tudo que conquistei foi com muito sacrifício. Deus realizou todos os meus sonhos", falou.

Andressa Urach mostra detalhes de sua casa em Porto Alegre Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz pornô também usou o vídeo para incentivar os seguidores e buscarem os objetivos. "Você também consegue! Basta você acreditar em você e fazer a que tem que ser feito. A única coisa que cai do céu é chuva, não ligue para a opinião das pessoas! Deus conhece teu coração e tuas intenções e isso basta", finalizou.