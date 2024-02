Will Smith diz que vomitava durante sexo após término de primeiro namoro

Will Smith disse que virou 'bicho solto' após o término do seu primeiro relacionamento e desenvolveu uma reação psicossomática durante o sexo.

O que aconteceu

O ator contou no seu livro "Will" que recorreu a relações sexuais desenfreadas quando terminou com sua primeira namorada. Ele tinha apenas 16 anos e afirmou que foi traído. "Recorri aos remédios homeopáticos das compras e das relações sexuais desenfreadas".

Ele também confessou que só tinha feito sexo com uma mulher além da ex-namorada. "Nos meses seguintes me tornei um bicho solto completo. Fiz sexo com tantas mulheres e foi tão constitucionalmente desagradável para o âmago do meu ser, que desenvolvi uma reação psicossomática ao ter um orgasmo".

Will ainda disse que o sexo "literalmente me fazia engasgar e às vezes até vomitar".