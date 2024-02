Sexo anal sem dor: Anitta tem truque pra facilitar, mas será que precisa?

O prazer anal é possível, mas muitas pessoas ainda sentem medo da prática ou falta de familiaridade com ela. No entanto, falar sobre o assunto tem deixado de ser um tabu e muitas dicas para tornar a prática mais prazerosa são compartilhadas nas redes sociais.

Em meio a tantos conselhos, um deles sempre volta à tona. E se trata de um conselho de ninguém menos que Anitta deu em 2021. Com um vídeo publicado pelo maquiador mexicano Luis Torres Beauty, a cantora contou que usa um objeto inusitado para ajudar a lubrificar a região: um aplicador de creme vaginal.

Para surpresa do entrevistador, a cantora pegou um desses aplicadores da bolsa e explicou como utiliza o objeto para a lubrificação do ânus.

"Em vez de creme [vaginal], você vai colocar lubrificante. E, em vez de colocar na 'boneca', vai colocar atrás. Coloca lá dentro e tira", ela disse, gesticulando com as mãos. Dessa forma, ela garantiu que quando o "amiguinho" entrar, a região já estará molhada — e permanecerá assim durante toda a transa.

Usar aplicador de creme vaginal para lubrificar o ânus funciona?

A psicóloga e sexóloga Ana Canosa, colunista de Universa, explicou à época se o truque de Anitta é realmente válido.

"Na verdade, não há necessidade de usar o aplicador para colocar o lubrificante no ânus e não há recomendações dos profissionais da saúde de usar objetos com essa finalidade. Os lubrificantes são, sim, muito necessários, já que o reto não tem lubrificação natural, mas basta lambuzar a região por fora com o dedo e passar também na glande do pênis", explicou.

Anitta também disse ser fã de lubrificantes com diferentes cheiros e cores. Revelou que o seu tipo preferido é o de algodão-doce.

A sexóloga explicou que tudo bem usar esse tipo de produto, desde que seja à base de água e aprovado pela Anvisa. "Só é preciso tomar cuidado com os lubrificantes anestésicos, já que a pessoa pode acabar não sentindo que está sendo machucada durante o sexo e só perceber isso depois", alertou.

E a tal da chuca, precisa mesmo fazer?

No mesmo vídeo, Anitta foi direto ao ponto: disse que para evitar "passar cheque", costuma "fazer a chuca", ou seja, introduzir água no ânus para lavar a região por dentro.

Ana Canosa explica, no entanto, que a prática não é necessária. "Apesar de popular, o problema desse tipo de preparação é que a água pode retirar a proteção natural do organismo, algo que favorece fissuras e até uma contaminação da região", pontuou. Se a água está muito quente, por exemplo, isso pode piorar machucados já existentes ou criar novos. Já se uma quantidade grande de água chegar até o cólon, fezes líquidas vão descer.

Se a ideia é evitar situações constrangedoras, a sexóloga recomenda adotar uma alimentação leve no dia anterior e procurar transar horas depois de ter defecado. "Mas se um acidente acontecer, vale a pena encarar de forma natural, porque é um risco que se corre", diz.

Até a Anitta, que tem experiência no assunto, gosta de ir com calma

Para quem está se familiarizando com o assunto, Ana recomenda paciência. "Ninguém faz sexo anal da noite para o dia. É um processo: você precisa ir adaptando o ânus com a entrada, porque até então ele só estava acostumado com a saída", diz.

Para fazer isso, ela recomenda o uso de plugs anais ou os próprios dedos. E dica importante: só introduzir na região sex toys que têm trava e são específicos para uso anal, já que os demais podem entrar e não sair mais. "Aí, só indo para o hospital".

A própria Anitta, apesar da experiência, disse que prefere começar estando por cima, para poder controlar a entrada do pênis na região. "Depois trocamos, mas no começo eu gosto por cima", ela disse. A dica de Ana é exatamente essa: esquecer tudo o que já vimos nos filmes pornô e evitar, no início, a posição de quatro.

"Sugiro que seja com intimidade, com alguém com quem você se sinta seguro. E começar de ladinho, no papai e mamãe ou por cima, como Anitta, para ter mais controle da situação".

E se não rolar? "Às vezes rola, às vezes não. Tudo depende do desejo, da excitação e do controle do intestino naquele dia. Além disso, muitas pessoas não gostam e são sensíveis, sentem dor. Não há nada de errado com isso", garante.

*Com matéria publicada em 23/01/2021