Saryne: Cabe à edição do BBB 24 trazer respostas sobre caso Davi-Pitel

As equipes de Davi Brito, 21, e Giovanna Pitel, 24, se pronunciaram nas redes sociais a respeito do suposto assédio cometido pelo rapaz contra a assistente social durante a festa de quarta-feira (21) no BBB 24 (Globo).

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, observou que o posicionamento das duas equipes não foi suficiente para finalizar a polêmica. "É uma guerra de narrativas, com base nas imagens e nas atitudes dos dois [Davi e Pitel] dentro da casa. Vemos a internet dividida entre acusar ou defender o Davi, [além de] questionar se a Pitel se incomodou ou não com a situação."

Bárbara Saryne pensa que, agora que as equipes dos envolvidos já se manifestaram, cabe à direção do BBB terminar de lançar luz sobre a questão. "A edição tem que trazer as imagens de ontem e mostrar o que de fato aconteceu, o início, meio e fim. É uma resposta que o público precisa ter para algo que repercutiu tanto nas redes sociais ao longo do dia. A edição precisa trazer essa resposta."

Para ela, é imprescindível que a exibição do BBB hoje na Globo aborde o assunto com a devida seriedade. "Não dá para deixar um destaque do dia fora da edição. Como todo assunto importante que tenha acontecido no dia, esse caso tem que estar na edição. Acredito que vai estar, é muito difícil isso passar batido, [até] porque a narrativa está toda aí."

Amizade? Rodriguinho quer controlar Pitel dentro do BBB 24

Rodriguinho, 46, não gostou das interações de Giovanna Pitel, 24, com Davi Brito, 21, durante a última festa do BBB 24 (Globo). O cantor acusou a assistente social de ter sido desleal a ele ao dançar com o baiano - seu "inimigo e oponente desde o primeiro dia" de reality.

Bárbara Saryne opina que não faz sentido Rodriguinho tentar controlar as relações de Pitel dentro do reality só porque são amigos. "Essa atitude dele com a Pitel, esse ciúme, é feia, é tóxica. Ele está querendo dizer com quem ela deve andar, com quem pode falar e com quem não pode. Não achei nada legal. Não faz o menor sentido."

