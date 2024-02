Rodriguinho está prestes a ser desmascarado e gerar revolta no BBB? Entenda

Bem articulado e circulando entre diferentes grupos da casa, Rodriguinho pode ser o próximo alvo do BBB 24 (Globo).

Segundo Chico Barney, o cantor "fica de papo" com todo mundo e não compra diretamente nenhuma briga.

No Central Splash de hoje (22), o comentarista chamou a atenção para o fato de Rodriguinho conviver com Davi normalmente dentro do reality show, mas estar sempre criticando o baiano para seus aliados — tudo por conta de um comentário que Davi fez na primeira semana do BBB sobre o cantor ser um "jogador fraco".

"Rodriguinho tem 45 anos e acho incrível como às vezes ele se comporta como se tivesse 17", avalia. "Ele está há 50 dias desestabilizado, […] fica fantasiando brigas com Davi que não tem nem contexto."

Bárbara Saryne também avaliou a postura de Rodriguinho e a "raiva" que ele expressou ao ver Pitel conversando com Davi na festa de ontem (21). Segundo a comentarista, o cantor se apoia muito na amizade com a sister, que o trata como se fosse sua "assessora de imprensa", mas tem ciúmes da amiga, que brilha sozinha.

