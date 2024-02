'Que honra', diz Sérgio Hondjakoff sobre a comparação com Eminem feita por Yasmin Brunet no BBB

Sérgio Hondjakoff usou o Instagram para falar sobre comentário de Yasmin Brunet sobre o relacionamento dos dois dentro do Big Brother Brasil 24. Nesta quinta-feira, 22, o ator relembrou o namoro dos dois, em 2003, e agradeceu por ser comparado com Eminem.

"Que honra ser citado pela Yayazytcha no BBB 24 [...] Você, além de linda, foi muito fofa comigo, e aquele seu impulso de querer me ter como seu crush Eminem ‘made in Brazil’ também despertou em mim um platonismo de admiração que alimento até hoje com louvor", escreveu.

O comentário foi feito em uma publicação no Instagram da Multishow. A equipe que administra as redes sociais da modelo durante o confinamento repostou a declaração do ator nos stories.

Os dois namoraram quando Yasmin tinha 14 anos e a relação se tornou pública em um episódio do Domingão do Faustão.

Relembre o discurso

Yasmin Brunet revelou, no BBB 24, que namorou Sergio Hondjakoff em 2003 por achar o brasileiro parecido com um artista internacional. Nesta quarta-feira, 21, a sister relembrou o relacionamento com o intérprete do Cabeção, da Malhação.

Na área externa da casa, a modelo ouviu a tocar a música Without Me, do rapper Eminem. Em conversa com Rodriguinho e Wanessa, ela disse:

"Ele [Eminem] foi o meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque eu achei que ele parecia ele. O Cabeção, de Malhação, sabe quem é?", disse, rindo.

"Lembra dele? Mentira, ele era um fofo, não só por causa disso, mas isso foi o que me atraiu", lembrou. Yasmin Brunet namorou Sergio após terminar seu relacionamento com Kayky Brito. Na época, os dois foram flagrados juntos em um show do Charlie Brown Jr.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais