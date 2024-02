Pitel dá coração partido a aliado após falar com Davi: 'Vocês estão vendo?'

Giovanna Pitel conversou com Davi na festa de ontem (21) do BBB 24 (Globo) e acabou incomodando seu aliado, Rodriguinho. Hoje (22), ela comentou sobre a reação do brother.

O que aconteceu

Na festa de ontem (21), Davi foi conversar com Pitel e os dois falaram sobre suas vidas. O brother chegou beijar o rosto da sister, o que não agradou Rodriguinho. Ainda na festa, Pitel desabafou com Michel e Raquele sobre a reação do aliado: "Está com raiva de mim".

No Raio-X de hoje (22), Pitel mencionou o ocorrido e como seu aliado a tem tratado desde então. "Rodrigo está com raiva porque eu falei com Davi, vocês estão vendo isso? Meu Deus do céu, espero que seja só brincadeira".

Ela ainda disse que os brothers estão "muito chochinhos" na casa. "Acho que todo mundo que sair, agora, vai ser um baque para alguém. Tem coisa que nem a festa ameniza", avaliou.

Já no Queridômetro, a sister deu um emoji de coração partido para Rodriguinho — e recebeu um "biscoito" de sua outra aliada, Fernanda.

