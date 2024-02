Após sexo sem proteção, Bebel cai pra trás com ligação e se vinga de Olavo

Lúcia compartilha com Clemente e Hermínia a notícia de seu próximo casamento com Antenor. Susaninha comunica a Camila e Fred sobre a demissão de Heitor. Joana confirma que o dinheiro foi depositado em sua conta e decide quitar a dívida. Jáder recebe agradecimentos de Neli. Lúcia repreende Mateus por ocultar informações sobre suas aulas. Camila exige explicações de Neli, enquanto Lúcia revela a Cássio o desejo de Antenor em ser pai de um filho dela, além da intenção de se casarem.

Neli sugere dificuldades para pagar a prestação do apartamento, levando Fred a decidir assumir o pagamento. O chef se machuca, forçando Heitor a assumir a cozinha, surpreendendo Fred, que o incentiva. Cássio informa a Fred sobre a intenção de vender o restaurante, despertando o interesse do mesmo. Antenor visita o hotel, enquanto Heitor aconselha Camila a reconsiderar o casamento se foi motivado pela segurança da família.

Lúcia repreende Mateus, provocando sua irritação. A notícia de que Cássio pretende vender o restaurante intriga Fred. Antenor expressa sua oposição a Belisário dormir em sua casa em Paraty, optando por oferecer um helicóptero para seu retorno após o casamento. Taís aprende a pilotar uma lancha, e Cássio repreende Mateus ao encontrá-lo na casa de Tatiana. Alice, curiosa, pega o celular de Olavo, atendendo uma ligação de Bebel. Camila revela sua confusão a Rita e Susaninha. Olavo, ao buscar seu celular, informa a Alice sobre a ligação de Bebel.

Xavier avisa Olavo sobre a presença de Vasconcelos no hospital. Bebel, desconfiada, irrita-se com a recusa de Olavo em aparecer. Marion aconselha Bebel a procurar Urbano, assegurando que Olavo a valorizará mais. Clemente mantém uma postura reservada em relação a Antenor. Dinorá se convida para jantar com Gustavo e Gilda, envolvendo Vidal no grupo.

Urbano e Bebel compartilham uma refeição juntos, sendo fotografados. Antenor conquista Clemente ao compartilhar histórias sobre o filho que perdeu e o que deseja ter com Lúcia. Fred informa a Olavo sobre o encontro entre Bebel e Urbano, causando irritação ao mostrar a foto dela no jornal.