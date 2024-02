Nicolas Prattes aparece cavalgando sem camisa e Sabrina Sato elogia: Lindo

Nicolas Prattes, 26, apareceu cavalgando sem camisa na Indonésia e ganhou elogio da namorada Sabrina Sato, 43, nas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, Nicolas compartilhou fotos e vídeos da viagem com os amigos. "Papai do céu, obrigado!".

Em um dos vídeos, o ator apareceu sem camisa enquanto cavalga e recebeu uma declaração da apresentadora. "Lindo", escreveu ela nos comentários.

Em seguida, os fãs do casal concordaram com Sabrina. "Te entendo, Sabrina", disse uma. "Sabrina, está passando bem?", brincou outra. "Perdi tudo ao ver o Nicolas galopando. A imaginação foi longe", completou mais uma.

O romance de Nicolas e Sabrina foi confirmada pela assessoria da apresentada ao UOL, no Carnaval.