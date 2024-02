Namorado de Pitel sobre relacionamento aberto: 'Não fala com quem ficou'

Weslley Toledo, namorado de Giovanna Pitel, comenta sobre relacionamento aberto e postura da sister no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Namorado de Pitel detalha sobre relacionamento aberto. "Começou há quase três anos, quando fomos morar juntos e mudei de emprego. Nós já estávamos juntos há sete anos. Nesse tempo, fomos amadurecendo juntos. Aí achamos melhor abrir. Mas a gente não fala com quem 'ficou', e isso acontece quando estou viajando. Quando estamos os dois em Maceió é algo que a gente evita. Temos muita confiança e diálogo", contou em entrevista ao Play do Globo.

Ele indica que a sister sempre acompanhou o reality intensamente: "Eu acompanhava mais o programa ao vivo, era ela que entendia mais e acompanhava tudo no pay-per-view. E ela sempre foi muito do Twitter, sempre estava por dentro e comentava por lá. Acho que ela tem uma boa visão mesmo lá de dentro, de quem conhece o programa e sabe como é".

Wesley reforça sobre as broncas de Pitel nos aliados e o receio com a militância excessiva: "Aqui fora ela fala bem mais. Ela disse que não queria levantar essas pautas porque sabe como é difícil aqui fora. Ela até fala alguma coisa e alerta, mas ela não queria entrar na casa como assistente social, queria mostrar a sua personalidade. Acho que também é para o público não achar que ela está militando muito ou algo do tipo".

