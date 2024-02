Marcos Caruso recebe declaração de amor do marido no aniversário de 72 anos

Marcos Caruso ganhou uma declaração de amor do marido, Marcos Paiva, em seu aniversário de 72 anos comemorado nesta quinta (22).

O que aconteceu

Nas redes sociais, o marido de Caruso se declarou. "Parabéns! Saúde e felicidades para o amor da minha vida e que venham muitos e muitos aniversários. Te amo"

O ator vive um relacionamento desde 2018. Os dois compartilham com frenquência viagens, jantares e passeios a dois em publicações nas redes sociais.

Em maio do ano passado, Marcos Paiva exibiu as alianças com o ator. O técnico de enfermagem postou uma foto que mostrava as mãos do casal, seguida de imagens de um jantar.