Tá chegando! Lollapalooza divulga mapa e informações sobre as pulseiras

Faltando um mês para a 11ª edição do Lollapalooza Brasil, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, o festival divulga o mapa do evento para a edição de 2024 e inicia a entrega das pulseiras "cashless" na bilheteria e nos domicílios.

Veja abaixo o mapa:

Mapa do Lollapalooza Brasil 2024 Imagem: Divulgação

O mapa é bem parecido com o do ano passado. A entrada — e a saída — do público será pelos portões A e G. Um esquema especial de transporte público será divulgado em breve. Os tradicionais "morrinhos" permanecem para garantir melhor visão dos shows. A roda-gigante, sucesso de público, também se mantém no evento.

Nesta edição, serão quatro palcos (Perry's Johnnie Walker, Alternativo, Samsung Galaxy e Budweiser), com mais de 70 atrações. Atividades simultâneas completam o evento, desde experiências gastronômicas até áreas de descanso. São 600 mil m² de extensão do Autódromo de Interlagos.

A banda Blink-182, uma das headliners do Lollapalooza Brasil 2024, em show no Coachella 2023 Imagem: Dania Maxwell/Los Angeles Times/Getty Image

Os banheiros, que costumam preocupar quem vai ao Lolla, estão conectados à rede pública, o que garante comodidade e higiene. Além disso, oito pontos de hidratação estarão espalhados pelo festival.

Entrega das pulseiras

Para quem optou por receber diretamente em casa a pulseira "cashless", que permite pagar pelos itens consumidos sem notas de dinheiro, os envios começaram há uma semana; já para aqueles que optaram por retirar na bilheteria, as pulseiras já estão disponíveis, no Shopping Ibirapuera, zona sul de São Paulo, de segunda a sábado das 10h às 22h; aos domingos e feriados, a entrega está disponível das 14h às 20h.

Quem quiser efetuar a pré-carga das pulseiras "cashless" pode fazer a partir de hoje no site dedicado para esta operação, o lollapaloozabr.com/serviços. O processo é todo on-line e permite recargas antecipadas.

Limp Bizkit, SZA e Blink-182 são headliners no Lollapalooza Brasil Imagem: Getty Images

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações principais estão Titãs, Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA , Thirty Seconds to Mars e Sam Smith. Os ingressos estão à venda na página do festival na Ticketmaster.