Jojo Todynho mostra calça larga após perder 40 kg

Jojo Todynho usou as redes sociais para mostrar as conquistas que vem tendo no processo de emagrecimento.

O que aconteceu

Jojo Todynho postou uma foto, em frente ao espelho, para mostrar como que uma calça estava larga no corpo dela. "Estou bonita, toda amarrada. Olha onde a calça está. Toda amarrada, gente", celebrou ela, em vídeo publicado nos stories.

Ela brincou com a situação e deixou indicado que em breve terá que trocar todo o guarda-roupa. "A calça está um saco de batatas em mim, estou perdendo todas as minhas roupas."

Recentemente, Jojo passou por uma cirurgia bariátrica. Pelas redes sociais, a cantora tem mostrado como está o processo pós-cirúrgico e também fazendo reflexões sobre o novo momento da vida e da carreira.