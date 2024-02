Gracyanne Barbosa diz se é real que come 1.200 ovos por mês: 'Muito mesmo'

Gracyanne Barbosa, 40, disse ser verdade que ela come 1.200 ovos por mês para manter sua dieta fitness.

O que aconteceu

Influenciadora explicou que, após revelar que come 40 ovos diariamente, alguém fez o cálculo e chegou ao número de 1.200 ovos mensal. "Eu disse que como 40 [ovos por] dia, alguém fez a conta e deu isso. Falei 'nossa, muito mesmo'", declarou em recente participação no podcast PodDelas.

Barbosa destacou que come mais a clara e poucas gemas. "É verdade, mas como só a clara, como poucas gemas. Omelete de clara, clara cozida, só cozido... Aí quando fazer alguma coisa diferente, faço uma omelete. Meu paladar ficou tão adaptado que eu não sinto falta e eu realmente gosto".

Famosa disse que seu paladar já se adaptou e que quando faz viagem internacional, tenta provar a culinária local, mas logo volta para o ovo porque não enjoa e seu organismo digere bem. "Já enjoei de outras coisas, tive a fase que comi muito atum, que era prático. Já tive a fase da tilápia, do frango. Todas as outras coisas eu enjoei, mas o ovo nunca enjoei porque ovo é muito prático e a digestão, pelo menos no corpo, é muito rápida, tranquila não fico inchada, com gases, me sentindo mal".

Gracyanne Barbosa também contou que já pensou em ter um criadouro de galinhas em sua casa, mas que desistiu da ideia por causa de seus cachorros.