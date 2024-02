Giovanna Ewbank publica fotos fazendo topless e de roupa íntima; veja

Giovanna Ewbank, 37, compartilhou um álbum em que faz topless enquanto se preparava para a gravação de seu novo programa.

O que aconteceu

Giovanna publicou cliques de topless e com uma meia-calça azul transparente, que permitia ver sua roupa íntima, com estampa de oncinha. "E por aqui continuamos assim... Camarim, gravações, meia-calça, salto, cansaço, alegria, makes, looks e penteados bafônicos."

Nas imagens, a apresentadora está com um delineado azul da mesma cor da meia-calça e um penteado preso com gel. Os cliques mostram os bastidores de seu novo programa no GNT, Quem Não Pode se Sacode", que estreará no primeiro semestre de 2024.