'Fuzuê' 23/02 a 01/03: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Luna fica enciumada com a atenção dada para Rebeca na casa de Nero. Pascoal tenta intimidar Merreca. Heitor se recusa a fazer uma declaração com Selena à imprensa. Bebel toma uma decisão sobre a vida de Bernardo. Soraya fala com Francisco sobre o resultado do teste de gravidez. Bartô e Caíto tentam consolar Soraya. Luna pede que Cata Ouro a leve ao local da briga de Julião e Merreca. Rebeca avisa que precisará da ajuda de Miguel. César acerta o negócio do contrabando com Silvestre e Rui. Luna encontra suas biojoias.

Sábado, 24 de fevereiro

Cata Ouro ajuda Luna a encontrar todas as caixas com as biojoias. Alícia experimenta os bolinhos de Domingos e Gláucia, sem contar que é jurada do concurso que eles estão participando. Rui alerta César da operação contra Silvestre. Rebeca avisa a Miguel que a Conde de Montebello pode estar envolvida no esquema do contrabando. Miguel e Rebeca alertam Bebel sobre César. Heitor renuncia ao cargo de deputado, e Preciosa se desespera. Jefinho despreza Selena. Rebeca pede para Miguel colocar uma escuta no quarto de hotel de César. Rui ameaça César para pegar as pedras preciosas.

Segunda-feira, 26 de fevereiro

Miguel chega para falar com César, e consegue plantar a escuta no quarto de hotel. Rui sofre um acidente. Alícia inicia seu podcast com Maria, e todos se emocionam. Vieira explica a Pascoal como será seu julgamento. César revela para Preciosa o esquema de contrabando. Bebel decide vender seu apartamento e sua parte na Conde de Montebello. Soraya e Francisco se emocionam ao ouvir o coração do bebê. Lampião pede Mercedes em casamento. Preciosa insiste para ver as pedras preciosas de César, e Rebeca ouve a conversa dos dois. Pascoal se preocupa ao saber que o julgamento não correrá como o previsto. O fornecedor de pedras preciosas e um capanga chegam ao quarto de hotel de César e, logo em seguida, Rebeca e outros policiais invadem o local.

Terça-feira, 27 de fevereiro

César e Preciosa são presos. Bebel e Heitor se preocupam com a prisão de Preciosa. Começa o julgamento de Pascoal. Rebeca avisa a Bebel que ela também será investigada. Pascoal se enfurece com o depoimento de Luna. César se irrita ao descobrir que Miguel colocou uma escuta em seu quarto e promete vingança. Francisco pede Soraya em casamento. A Juíza lê a sentença de Pascoal. Mercedes e Bianca percebem a troca de olhares entre Caíto e Vitor. Soraya visita Merreca na penitenciária. César faz uma denúncia anônima contra a Fuzuê. Agentes da Receita Federal chegam à Fuzuê.

Quarta-feira, 28 de fevereiro

Nero é acusado de sonegação de impostos. Vieira ameaça abandonar a defesa de Pascoal. Francisco discute com Nero e Miguel. Soraya conversa com Luna sobre Merreca e Francisco. Nero confirma a fraude cometida por Francisco. Heitor impõe condições para reatar com Preciosa. Mercedes aconselha Vitor sobre seu relacionamento com Bianca. Alícia e Cláudio tentam convencer Francisco a assumir seus erros. Luna e Miguel se reúnem com o advogado do banco. Soraya revela a Francisco que ele pode não ser o pai do bebê que espera. Vitor e Bianca terminam o namoro. Selena se aconselha com Lampião. Jefinho e Soraya fazem sucesso nos shows. Luna compra o apartamento de Bebel.

Quinta-feira, 29 de fevereiro

O resumo do penúltimo capítulo não será divulgado pela emissora.

Sexta-feira, 01 de março

O resumo do último capítulo não será divulgado pela emissora.