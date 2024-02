Fabiana Justus recebe homenagem de atriz de 'Friends' durante tratamento contra o câncer

Fabiana Justus, que está tratando uma leucemia desde janeiro, recebeu uma mensagem de Maggie Wheeler, atriz que interpretou Janice em Friends. A influenciadora já havia revelado ser uma grande fã da série.

O vídeo foi divulgado pela filha de Roberto Justus em seu Instagram. A surpresa foi preparada por Ricardo Justus, seu irmão. "Hoje meu irmão me acordou com uma surpresa que me emocionou!", disse.

"Ele conseguiu uma mensagem para mim de uma personagem de ‘Friends’ que eu adoro e me faz rir demais! Uma mensagem totalmente personalizada. Sem palavras para essa surpresa! Te amo", finalizou.

No vídeo, a atriz elogia a influenciadora. "Eu ouço coisas incríveis sobre você, sobre a pessoa sensacional que você é e sobre a mãe incrível que você é para os seus filhos’, declarou.

"Estou te mandando muito amor, Fabiana. A Janice está torcendo por você [...] É importante rir em momentos difíceis", finalizou.

Nesta semana, Fabiana compartilhou um vídeo do reencontro com seu filho de seis meses no hospital. O momento emocionou os internautas e viralizou nas redes sociais. Jennifer Aniston, que também participou de Friends como Rachel, chegou a curtir a publicação.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais