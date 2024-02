Fabiana Justus ganha mensagem da atriz de 'Friends' durante tratamento

Fabiana Justus ganhou uma mensagem de vídeo da atriz Maggie Wheeler, de "Friends", durante tratamento de leucemia.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, Fabiana contou que seu irmão Ricardo Justus conseguiu uma mensagem da atriz de surpresa. "Hoje meu irmão me acordou com uma surpresa que me emocionou! Fãs de Friends entenderão muito!".

"Ele conseguiu uma mensagem para mim de uma personagem de Friends que eu adoro e que me faz rir demais! Uma mensagem totalmente personalizada", continuou.

Em seguida, ela contou que era de Maggie, que interpretou Janice na série. "A perosnagem é a Janice! Já dei tanta risada com ela! Ela era adoravelmente irritante no seriado e aparece em praticamente todas as temporadas".

Ainda nos stories, Fabiana compartilhou o vídeo. "Olá, Fabiana. Está é a Maggie Wheeler e está é uma mensagem especial para você do Ricardo. E eu só quero dizer 'Ai meu Deus, Fabiana'. Ouça meu pequeno muffin de amor. Vamos conversar ok. Eu ouço todos os tipos de coisas incríveis sobre você. Que pessoa incrível você é".

"Que incrível mãe você é para seus três lindos filhos. E eu sei que você esteve no hospital e sei que esteve tratando leucemia. Estou mandando muito amor, Fabiana. Janice está pensando em você. Estou sacudindo meus pompons por você. Estou no time Fabiana. Estou lhe enviando tanta energia e tanto amor. E quero te agradecer por ser uma fã do show. Espero que Janice tenha trazido algo extra especial. Risada super irritante ao longo dos anos".

"Eu sei o quão importante é continuar rindo nesses tempos difíceis. Eu vou mudar para a Maggie por um momento só pra dizer que estou pensando em você. Eu sei que isso é muito trabalho duro para passar por este tratamento. Eu tive amigos que fizeram o mesmo e estou, realmente, pensando em você. Eu sei que você não vê seus filhos há algum tempo. Estou contando os dias para você. Até que esteja bem e possa estar com sua família. Obrigada por ser fã. Eu sou sua fã. Tchau da Maggie e da Janice"

Fabiana aproveitou para agradecer a mensagem. "Muito obrigada por essa linda mensagem! Eu sou uma super fã! Você fez meu dia muito feliz!".

Além de agradecer ao irmão. "Sem palavras para essa surpresa. Te amo!".