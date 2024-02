'Amo essas confusões'; público vibra com reviravolta de 'Elas por Elas

No capítulo de quinta (22), a novela "Elas por Elas" (Globo) teve um capítulo cheio de reviravoltas com a revelação de que Marcos (Luan Argollo) é o filho biológico de Helena (Isabel Teixeira).

O que aconteceu

Giovanni (Filipe Bragança) e o filho de Bruno descobriram que são os bebês trocados na maternidade por Miriam (Paula Cohen) e Sérgio (Marcos Caruso). "Oi, mamãe. Demorou 25 anos, mas finalmente eu achei o caminho de casa", disse Marcos.

Com isso, Miriam foi desmascarada. Ela escondeu por anos que o neto de Sérgio havia sobrevivido. "Sabe que eu tô gostando de ver a cara de vocês assim, tão impressionados, sofridos. Sérgio, Helena, vocês são muito piores do que eu. São dois hipócritas. Posam de gente de bem, de família, mas na verdade são mais perigosos do que muito bandido. Você devia me agradecer, Helena. Se você segurou o Jonas esse tempo todo é porque tinha um filho entre vocês", afirmou a vilã ao ser exposta.

Em uma cena com muito briga, a enfermeira foi expulsa do apartamento por Helena. Porém, ela garante que irá voltar com uma nova carta na manga: "Eu não cheguei até aqui pra morrer na praia. Sempre dei um jeito e dessa vez não vai ser diferente. Eu vou voltar".

Nas redes sociais, os fãs de "Elas por Elas" comemoraram a cena da revelação. "O Marquinhos já chegou barbarizando na casa dos Aranha, ai como eu amo essa família", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter). "Vai marquinhos, quebra tudo e pega a sua segunda herança", brincou outro. "Amo essas confusões na casa dos Aranha", disse uma terceira.

O Marquinhos já chegou barbarizando na Aranhas house ai como eu amo essa família #ElasPorElas pic.twitter.com/nPPXCdwqFd -- rô (@Rosesecundaria) February 22, 2024

o giovanni chegando nessa energia na casa dos aranha sempre pra jogar uma bomba que vai mudar o rumo da familia#ElasPorElas pic.twitter.com/3UfiJlxomk -- bianca 📚 (@teledr4mas) February 22, 2024

vai marquinhos, quebra tudo e pega a sua segunda herança #ElasPorElas pic.twitter.com/xE2FUEL04O -- nalu do café (@itfolkss) February 22, 2024

Tanto de herdeiro que vai ter nessa família, antes era só 2 pra dividir e agora já tem mais 3 #ElasPorElas pic.twitter.com/7qd8Go05TV -- Amanda 🌸 (@tuits_ma) February 22, 2024

E A FAMÍLIA ARANHA NÃO CANSA DE BARBARIZAR #ElasPorElas pic.twitter.com/cSpbC5TZwZ -- liz (@liztwists) February 22, 2024

Agora só falta a Helena descobrir que a Ísis é irmã dela kkkkkkkk o surto vem aí #ElasporElas pic.twitter.com/dq9j1JtYfD -- Igor (@oigorfx) February 22, 2024

Amo essa novela! toda semana um acontecimento diferente q desenrola. N fica num lenga lenga. Os núcleos sao bem desenvolvidos, n fica fio solto, pelo contrário. O fio de cada personagem vai logando c acontecido q acaba linkando c os outros. #ElasPorElas pic.twitter.com/vnkd8eEBCZ -- adry feat. ellen (@ellenpelengrina) February 22, 2024

amo essas confusões na casa dos aranha #ElasPorElas pic.twitter.com/SVJIwinKu3 -- nalu do café (@itfolkss) February 22, 2024

O baque dessa novela é todinho nas costas da Helena kkkkk filhos trocados na maternidade, o filho dela e do Bruno vivo e ainda vem o baque maior, a revelação da ísis ser irmã dela 💥 #ElasporElas pic.twitter.com/0QDLZaDevN -- Marcella 🌪 |🌵 (@BocadaGigi) February 22, 2024

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.