'Elas por Elas' 23/02 a 02/03: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Marcos confronta Míriam. Adriana faz Ísis prometer que se afastará de Sérgio. Giovanni discute com Cris. Jonas humilha Helena. Jonas incentiva Giovanni a retornar para a empresa. Helena garante a Roberto que se vingará de Jonas. Érica e Rico se aproximam. Lara descobre que Átila estava insatisfeito com Roberto. Márcia conta a Tony que pagou sua dívida com Cris. Marcos revela sua história para Natália e Pedro, e diz aos tios que descobrirá se foi Helena quem matou Bruno. Míriam chantageia Sérgio.

Sábado, 24 de fevereiro

Sérgio perde a paciência com Míriam. Marlene aconselha Adriana a revelar a paternidade de Ísis para Jonas. Lara e Mário desconfiam possa estar envolvido na morte de Átila. Tony recusa a proposta de aproximação de Márcia. Natália confronta Pedro sobre a morte de Bruno. Carlinhos convida Carol para jantar. Wagner e Renée se beijam, e Rico flagra os dois. Natália visita Helena. Marcos anuncia que se mudará para a casa de Sérgio e Helena.

Segunda-feira, 26 de fevereiro

Todos ficam constrangidos com a presença de Marcos, e Natália apoia o sobrinho. Rico termina o relacionamento com Renée. Carlinhos se declara para Carol. Giovanni convida Marcos para conhecer a empresa da família. Helena pede que Roberto afaste Marcos de sua vida. Natália conta para Carol que Marcos é filho de Helena. Ísis sofre uma agressão ao tentar defender um animal na rua, e Marcos a defende. Lara, Yeda e Mário descobrem que o atestado de óbito de Átila foi falsificado.

Terça-feira, 27 de fevereiro

Lara e Mário decidem iniciar uma investigação sobre a morte de Átila. Natália confronta Helena sobre sua relação com Bruno. Giovanni pede que Jonas retorne à empresa. Renée confessa a Tony que teve uma recaída por Wagner. Jonas revela a Giovanni que Ísis decidiu se mudar para a Austrália. Taís questiona Pedro sobre seu comportamento obsessivo em relação a ela. Giovanni diz a Sérgio que Jonas aceitou fazer assessoria na empresa, e Helena ouve. Wagner desmaia, e Renée se desespera. Helena anuncia que se internará em uma clínica de repouso. O médico afirma que o estado de Wagner é grave.

Quarta-feira, 28 de fevereiro

Wagner aguarda na fila prioritária pelo transplante, e Renée, Vic e Tony se unem. Aramis consegue instalar uma câmera no escritório de Roberto. Giovanni apresenta Marcos aos funcionários da Helàne. Rico e Érica se aproximam, e Edu questiona a ex. Helena se interna em uma clínica. Natália confronta Rico sobre o dia da morte de Bruno. Lara e Mário iniciam a investigação sobre a morte de Átila. Cris descobre que Ísis está grávida. Sérgio tenta impedir Ísis de viajar para a Austrália. Adriana revela a Jonas que Ísis é filha de Sérgio.

Quinta-feira, 29 de fevereiro

Jonas se revolta contra Adriana por ter lhe omitido a paternidade de Ísis e rompe o relacionamento com ela. Na clínica, Helena dispensa a ajuda de Lígia e aciona Fagundes. Renée se desespera com o estado de Wagner. Helena orienta Fagundes a sequestrar Jonas. Sérgio e Giovanni tentam convencer Marcos a começar a trabalhar na Helàne. Adriana desabafa com Carol sobre o término de seu relacionamento com Jonas. Natália questiona Pedro sobre a morte de Bruno. Pressionado por Taís, Pedro acaba revelando que acredita ter sido Natália a responsável pela morte do irmão.

Sexta-feira, 01 de março

Pedro explica sua teoria sobre o acidente de Bruno para Taís, e pede segredo à mulher. Marcos garante a Natália que descobrirá quem tirou a vida de Bruno. Rico reabre o caso de Átila, e Lara e Mário comemoram. Fagundes informa a Helena que Jonas deixou a casa de Adriana. Lara e Mário invadem a casa de Roberto, e Nice os ajuda quando o patrão chega. Yeda revela seu interesse por Aramis. Giovanni desabafa com Sérgio sobre Ísis e Cris. Adriana sofre com a falta de notícias de Jonas, e aconselha Ísis a ser verdadeira com Giovanni. Cris inventa para Giovanni que está grávida.

Sábado, 02 de março

Giovanni fica abalado com a suposta gravidez de Cris. Aramis garante a Yeda que é apaixonado por ela. Pedro implora para que Taís o ajude a manter em segredo sua teoria sobre Bruno, para proteger Natália. Renée usa suas economias para comprar o remédio de Wagner. Giovanni desabafa com Sérgio sobre o estado de Cris, e Marcos ouve. Marcos conta a Ísis que Cris está grávida de Giovanni. Aramis não consegue terminar com Carmen. Rico confirma a Pedro que Marcos forjou seu sequestro com Jairinho. Fagundes sequestra Jonas e o leva até Helena.