Chrystian, ex-dupla de Ralf, é internado para exames antes de cirurgia

Chrystian, ex-dupla de Ralf, foi internado no Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, em São Paulo, para fazer exames antes da cirurgia de transplante de rim.

O que aconteceu

O sertanejo está sendo submetido a exames pré-operatórios. A cirurgia está marcada para o dia 11 de março.

O rim será doado por sua esposa, Key Vieira. "O cantor está bem, sem qualquer problema, e cumpre a agenda de shows até a data do procedimento. A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos no dia 20 de abril, em show já agendado".

