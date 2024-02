Bruna Biancardi mostra passeio por Barcelona com Carol Dantas e primogênito de Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi mostrou nesta quarta-feira, 21, que resolveu fazer um passeio em Barcelona com a filha, Mavie. As duas foram recebidas por Carol Dantas, mãe do filho primogênito de Neymar, Davi, de 12 anos.

Nos registros publicados por Bruna, a influenciadora aparece passeando na cidade com um carrinho de bebê ao lado de Carol. Ela ainda compartilhou uma foto de Davi brincando com a irmã.

Em stories, ela mostrou ter sido muito bem acolhida pela mãe do primeiro filho do atleta. Carol ainda presenteou Mavie com diversas peças de roupa. "Ela já deixou tudo preparado: trocadorzinho, bercinho. Não precisei me preocupar com nada", comentou Bruna.

Carol também mostrou fotos do encontro em stories do Instagram. Em uma delas, ela apareceu segurando a mão da bebê. "Olha quem fez surpresa para o irmão", escreveu em uma publicação que mostrava Davi ao lado de Mavie.