Brigados? Rodriguinho revela incômodo com Pitel: 'Não sei ser time assim'

Rodriguinho confessou na tarde de hoje (22) para Lucas que ficou incomodado com a interação entre Davi e Pitel na festa de ontem (21) no BBB 24 (Globo).

O que acontece

Na festa de ontem (21), Davi foi conversar com Pitel e os dois falaram sobre suas vidas. O brother chegou a beijar o rosto da sister, o que não agradou Rodriguinho. Ainda na festa, Pitel desabafou com Michel e Raquele sobre a reação do aliado: "Está com raiva de mim".

Na manhã de hoje (22), Rodriguinho e Pitel se cumprimentaram mas não desenvolveram uma conversa. No Raio-X, ela comentou que o brother está com raiva dela e esperava que "fosse brincadeira".

Na área externa, Rodriguinho disse a Lucas que Fernanda até o orientou a "deixar Pitel" interagir, mas não conseguiu. "Não é minha mulher, não é nada. O que eu estou falando é o seguinte: você ia achar legal se a Alane entra aqui no quarto e fala 'vamos, Rodriguinho, bora'? Com a mina que você brigou, de verdade?", disse.

O Davi não é minha opçãozinha de voto, ele é meu inimigo, meu oponente desde o primeiro dia. Quantas vezes a gente já falou dele aqui nesse quarto? E de repente ele entra aqui. Ué, me desculpa, eu não sei ser time desse jeito não Rodriguinho

O cantor ainda disse que ser educado com Davi e "sair brincando" com ele é diferente.

"Eu não vou sair brincando com uma pessoa que é inimiga de uma pessoa do meu time. Que loucura é essa? Ainda mais ele, que faz tudo para provocar a casa inteira. Tá louco?"

