Força, concentração e parceria: Boninho dá spoiler de Prova do Líder

Horas antes da Prova do Líder no BBB 24 (Globo), Boninho compartilhou detalhes da disputa e sinalizou que, para vencer, o brother precisa contar com a parceria dos oponentes

O que aconteceu

Força, concentração e parceria. Boninho contou que esses tês pilares são fundamentais para um dos brothers se tornar o novo Líder.

O spoiler foi dado na rede social do diretor que mostrou o campo de provas. Na prova patrocinada, foi possível ver uma piscina de espumas, com uma plataforma para dois competidores ficarem em pé, juntos.

Raquele, a atual Líder, vai vetar duas pessoas de realizar a prova hoje.

NEWSLETTER

