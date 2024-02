BBB 24: Fernanda comenta que 'samambaias' têm que sair do jogo

Durante a festa da Líder Raquele no BBB 24 (Globo), Fernanda e Giovanna conversaram sobre o jogo: as duas avaliaram quem são, em suas opiniões, os protagonistas e as plantas da casa.

O que aconteceu

No papo, Fernanda afirmou que as pessoas que começarem a "tirá-las para nada" vão sair do reality: "Tem que sair umas samambaias, tchau."

Giovanna opinou: "Eu acho essa parada muito estranha, de a pessoa ficar realmente achando que é protagonista no jogo porque aparece muito. Quando você briga muito, você sabe, aí beleza. Mas no caso desse povo..."

A confeiteira citou Deniziane, Davi e Bia como exemplos de potenciais protagonistas, e a nutricionista completou: "Eu juro que aqui dentro não consigo ver isso de ninguém. Alguém que seja 'apagadão' ou que aparece mais que todo mundo."

Fernanda disse: "Eu vejo cenários. Tipo, se ninguém ficar esperto, a Cunhã [Isabelle] já está no top 3. Pega a lateral e vai. Vejo gente que passa despercebida, que ninguém lembra, ninguém fala, ninguém toca."

