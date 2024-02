Equipe de Pitel após beijo de Davi: 'Esperamos que a produção a chame'

Davi beijou o rosto de Pitel na última festa do BBB 24 (Globo) e a equipe da sister se pronunciou. Em postagem, pediu para a Globo ouvir a participante e destacou que "não esvaziará pautas importantes".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A equipe de Pitel se pronunciou sobre o envolvimento com o Davi. "Queremos ouvir a Pitel antes de qualquer coisa! Ela é a única parte que nos preocupa, como ela se sentiu, como ela está. E cabe apenas a ela falar sobre. Não cabe a ninguém aqui falar o que ela sentiu ou o que ela deixou de sentir por conta da reação dela, pois, em muitas situações, não sabemos nem como reagir, e vale ressaltar que no momento ela estava bêbada", reforçou no X (antigo Twitter).

Os responsáveis pelo perfil da assistente social reforçaram que não pretendem "esvaziar pautas sérias": "O que cabe a nós é deixar aqui os vídeos do que realmente aconteceu. E deixar bem claro que jamais iremos esvaziar pautas sérias, mas também jamais iremos deixar de trazer pautas quando necessário".

Ainda, pediu para que a Globo ouça a sister sobre o ocorrido: "Queremos ouvir a nossa Pitel antes de tudo, esperamos que a produção a chame no Confessionário e dê a ela a oportunidade que toda mulher tem o direito: ser ouvida".

A equipe de Davi também se manifestou sobre o caso. Em post, rebateram as acusações de importunação sexual e pediram respeito.

Na última festa do BBB 24, Davi e Pitel se aproximaram. O baiano deu um beijo no rosto da sister e foi repreendido por Matteus. O comportamento do participante também foi questionado por Alane e Beatriz.

Primeiramente, queremos ouvir a PITEL antes de qualquer coisa! Ela é a única parte que nos preocupa, como ela se sentiu, como ela está. E cabe apenas a ELA falar sobre. Não cabe a ninguém aqui falar o que ela sentiu ou o que ela deixou de sentir por conta da reação dela, pois em? -- Pitel (@giovannapitel) February 22, 2024

BBB 24 - enquete UOL: Você acha que Davi é chato? Resultado parcial Total de 23859 votos 41,89% Sim, não aguento mais 49,35% Não, o cara manda bem demais 8,76% É chato, mas tem meu apoio Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 23859 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash