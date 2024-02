Equipe de Davi rebate acusações de importunação sexual: 'Merece respeito'

Após Davi beijar o rosto de Pitel no BBB 24 (Globo), o brother foi acusado de importunação sexual nesta quinta-feira (22). A equipe rebateu as acusações e pediu respeito.

O que aconteceu

A equipe rebateu as acusações de importunação sexual. "Está cada vez mais cansativo rebater as imputações de crimes ao Davi que vêm ocorrendo. A todo momento procuram incriminá-lo por condutas não condizentes a crimes e isso somente revela a insatisfação das pessoas em enxergarem alguém como ele em posição de destaque no jogo", escreveu em post no X (antigo Twitter).

Os administradores da conta do brother pediram para a Globo mostrar o que ocorreu na festa: "Por isso viemos por meio desta, pedir para que por agora as torcidas mantenham o respeito aos participantes. Nesse momento, esperamos que a edição de hoje aborde o ocorrido na festa de ontem e que tudo se esclareça para que o jogo flua com nitidez e respeito".

Por fim, a equipe de Davi pediu respeito: "Opinar sobre alguém ser chato ou possuir condutas inconvenientes não dá o direito de imputar crimes sobre a mesma! Davi merece respeito".

Na casa, alguns aliados também se incomodaram com a aproximação de Davi e Pitel. Matteus o repreendeu por beijá-la, já Alane e Beatriz apontaram que ele poderia cometer um deslize e se prejudicar por ter bebido demais na festa.

