Barry Tub processa a Paramount Pictures por uso de imagem em 'Top Gun: Maverick'

Barry Tub, ator responsável por interpretar Wolfman no filme original de Top Gun, está processando a Paramount Pictures, produtora responsável pelo longa metragem. Ele alega que o estúdio não pagou pelo uso de sua imagem em Top Gun: Maverick.

A cena em questão mostra um personagem apontando para uma foto de pilotos alinhados, usada e produzida no filme original. Na imagem, Wolfman aparece atrás de Maverick.

De acordo com documentos obtidos pelo site TMZ, Tubb diz que no contrato original não havia menção para nenhuma continuação do filme e que, por isso, o estúdio não poderia utilizar uma foto com seu rosto.

"A Paramount ganhou - e continuará a ganhar - um ganho econômico inesperado ao usar minha imagem para fins comerciais da própria Paramount, sem ter que me compensar por tal uso", alegou o ator.

Ainda segundo o site, o processo não especifica danos. Ele é representado por Joseph Casa, do Casas Law Firm, em San Diego.

Top Gun: Maverick arrecadou mais de 1 bilhão de dólares e se tornou o sexto filme de maior bilheteria de todos os tempos. No Brasil, o filme está disponível na Netflix, Paramount+ e Now. Já o longa metragem de 1986 pode ser visto no Star+ e no Paramount+.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais