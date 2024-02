Andressa Urach grava com Fernanda Campos, ex-affair de Neymar

Andressa Urach, 36, comentou sobre sua parceria com Fernanda Campos, 26, que foi apontada no passado como amante de Neymar, 32.

O que aconteceu

A vice-miss bumbum contou em suas redes sociais que um novo vídeo com Fernanda Campos estava disponível em uma plataforma de conteúdo adulto. Para a gravação, a ex-fazendeira usou uma camisa de Portugal, enquanto a mineira usou uma do Brasil.

Urach ainda fez uma referência ao affair de Fernanda com Neymar. "Agora a seleção portuguesa entendeu melhor os motivos do atacante da seleção brasileira. Vem ver de perto Portugal x Brasil. As estrelas das seleções juntinhas", escreveu. A morena foi apontada como affair do jogador ano passado, que admitiu ter traído Bruna Biancardi na época.

Andressa tem feito diversas parcerias com outros influencers de conteúdo adulto. Essa não é a primeira vez que as duas aparecem juntas em gravações. Elas publicaram um vídeo em novembro de 2023, também fazendo referências as seleção brasileira e portuguesa.