Andrea Bocelli convida Sandy para concertos no Brasil; veja datas

Sandy é a artista brasileira convidada para se apresentar ao lado de Andrea Bocelli nos shows do tenor no Brasil, em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, marcados para os dias 17, 21 e 25 de maio, respectivamente.

A agenda de Andrea Bocelli no Brasil contempla apresentações no dia 17 de maio, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte; no dia 21 de maio, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília; e nos dias 25 e 26 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo.

Esta não é a primeira vez que os dois artistas se encontram. Em 1997, eles se reuniram para gravar uma versão da música Vivo Per Lei.

Além disso, compartilharam o palco em Belo Horizonte e São Paulo na mesma época. Em 2012, Sandy e Bocelli também realizaram um show em Portofino, na Itália, onde o tenor realizou sua primeira performance em português, cantando Corcovado.